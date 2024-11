- Duboko nas je potresla ova vest jer svoju bolest nije želeo da podeli sa nama, verovatno sa ambicijama da nas to ne preoptereti. Niko nije očekivao Palminu smrt, izgubili smo kvalitetnog saborca, partijskog druga, ali i nekoga ko me je zvao rođenom sestrom. Duboko saučešće porodici, saosećam se sa njima, sa svim prijateljima iz Jedinstvene Srbije, stanovnicima Jagodine, ali i građanima Srbije koji su poštovali to što je Palma radio za života. Uvek se borio sa građane i za suverenu Srbiju.