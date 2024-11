- Narode, kao što sam rekao, nema predaje, i Srbija ne sme da stane. Nalazim se u Zemun Polju. Siniša je snimatelj, ovo je brza pruga koju smo izgradili do Novog Sada i Subotice. Vidite, ovo ovde, već 20 odsto radova je završeno. To je pruga od Zemuna, Zemun Polja, dakle od centra grada, preko Zemuna i Zemun Polja, do Batajnice, pa aerodrom Beograd i dalje. Dakle prvi put spajamo aerodrom Beograd sa centrom grada, pola sata i manje će trebati.