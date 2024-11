"Da li zbog toga što je predsednik te iste Advokatske komore Vojvodine Vladimir Beljanski istovremeno bio branilac jednog od pritvorenih Gorana Ješića, zbog napada na službena lica tokom nasilnog protesta u Novom Sadu. Ako su nasilni protesti i napadi na tužilaštvo i sud u Novom Sadu organizovani kako bi se izvršio pritisak na pravosuđe zbog pritvaranja osoba privedenih zbog nasilja, među kojima je i Goran Ješić, da li je onda u pritiscima na svoje kolege učestvovao i njegov branilac Beljanski? Odgovor je potvrdan. Da li je taj isti Beljanski imao najagresivnije medijske nastupe zbog iste stvari? I na to je potvrdan odgovor. Da li se taj isti Vladimir Beljanski predstavljao u dvojnoj ulozi, i kao branilac okrivljenog i kao predsednik Advokatske komore Vojvodine? I to je tačno! I sad taj isti Vladimir Beljanski potpisuje saopštenje Advokatske komore Vojvodine u kojem se, između ostalog, upozorava na “uplitanje izvršne vlasti u rad pravosuđa i dramatično narušavanje nezavisnosti suda, samostalnosti Javnog tužilaštva i ravnotežu u podeli vlasti”, i ukazuje na “narušavanje sloboda i prava građana i negativnog uticanja na nepristrastnost suda”. Beljanski potpisuje sve ono što on lično radi, iako je kao branilac okrivljenog Ješića u ličnom sukobu interesa. Ispada da prepodne vrši pritiske na tužilaštvo i sud kao branilac Gorana Ješića, a onda popodne kao predsednik Advokatske komore Vojvodine piše saopštenje protiv onih koji to rade, odnosno protiv samog sebe. I u poslednjem saopštenju u kojem se najavljuje jednodnevni štrajk advokata, a koje takođe on potpisuje navodi još neke razloge navodnog nezadovoljstva advokata, kao što je funkcionisanje katastra i slično, valjda kako bi zavarao trag.