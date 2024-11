Prvo je bilo načelo: „Kome je do morala, neka ide u crkvu, nema šta da traži u politici“, promovisano posle Petog oktobra u Demokratskoj stranci, iz koje su se na jedan ili drugi način ispilili gotovo svi današnji „građanski opozicionari“.

Kad se sve sabere i oduzme, politika je za „građanske opozicionare“ tuča u kojoj su sva, pa i najpodlija sredstva dozvoljena. Ali samo njima! Druga strana, normalna Srbija, za to vreme treba da stoji mirno…

Samim sobom, Jovo Bakić ne zaslužuje ozbiljniji osvrt. On je jedan od brojnih eksperata za sve i svašta, sada se bavi strategijom političke borbe, a već sutra će na N1 možda komentarisati utakmice fudbalske reprezentacije. Privid upućenosti u ono o čemu govori, koji mu daje zvanje profesora sociologije na Beogradskom univerzitetu, učinio ga je redovnim sagovornikom Šolakovih medija. U tim intervjuima, poput onog hrabrog krojača iz bajki koji jednim udarcem ubija sedam muva, Bakić uvek iznova najavljuje pobedu nad aktuelnom vlašću, preteći im jurenjem po ulicama i bacanjem u reku. Građani Srbije po ovom profesoru su masa „intelektualno i moralno u manjoj ili većoj meri zatupljenih podanika koji slede naređenja“, a u budućnosti koja se njemu ukazuje Vučić će „morati da sluša, trpi i plače“.

I u ovom, najnovijem intervjuu on se drži iste priče: „Strateški, na dugi rok, mi bitku protiv režima bez sile dobiti nećemo. To znači da moramo biti spremni i organizovani kada dođe taj trenutak“, i sve tako, na četiri strane.

Jovo Bakić očajnički pokušava da bude primećen. On to, uostalom, i ne krije. U oktobru prošle godine tako je ničim izazvan izjavio za Danas: „Ne bih bio iznenađen da me uhapse, spreman sam na sve što kriminalni režim može protiv mene.“