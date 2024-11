- Sad je, koliko, skoro 11 sati uveče, nula stepeni, ja se pravim da mi nije ništa i da mi ni najmanje nije hladno. Kao što sam obećao, Srbija nastavlja da radi i da se gradi. Nalazim se ovde u novom delu Beograda na vodi , Ložionica. Vidite ovu fantastičnu i poslovnu zgradu iza mene, ovo ovde sa desne strane je Ložionica, tu će da bude kreativni centar industrije i Beograda za mlade ljude ove zemlje, biblioteke, čitaonice... Ovaj trg ovde na kom radnici i dalje rade, vredno rade iako je 11 uveče. Dakle, to će biti jedno fantastično okupljalište za mlade, a imam mnogo ideja i već je nešto dato u ovoj prelepo osvetljenoj zgradi, ali verujem da ćemo još neke važne stvari tu da smestimo - naveo je Vučić.

- Sve smo to uradili i promenili lice grada. Meni je veoma drago što nešto ne može ni Siniša, glavni slikar, da slika sada, a to je ovaj vodotoranj, koji su momci uradili, a ne može da se vidi, to je toliko bilo prljavo, pravo ruglo, a još će da se dorađuje, biće super iznutra, super za grad. Kao što sam rekao danas, subota, nedelja... Nikada neću da stanem, Srbija neće da stane! Živela Srbija - dodao je.