" Govorio sam o tome da oni u EU koji podržavaju eksploataciju litijuma zbog proizvodnje električnih automobila u svrhu smanjenja emisije CO2, moraju imati u vidu da u slučaju Srbije , imajući u vidu dosadašnje analize uticaja na životnu sredinu, to istovremeno može značiti i podršku uništavanju poljoprivrednog zemljišta i najvećih podzemnih rezervoara pijaće vode, što je najvažniji resurs 21og veka za svaku zemlju. Istakao sam zato da bi EU u svojim regulativama morala pažljivo da razmotri kakvu ekološku politiku vodi kada je u pitanju proizvodnja električnih automobila i da napravi ozbiljnu reviziju kada je u pitanju projekat eksploatacije litijuma u Srbiji", napisao je Tadić na X-u.

"Ono što je Vučić u pravu - projekat Rio Tinto, mini hidrocentrale, i to nisu jedini projekti - to su sve nasleđeni projekti. I to je problem opozicije, jer su sporazum sa Rio Tintom napravili predstavnici bivše vlasti, reke u cevi su počeli da guraju predstavnici bivše vlasti", rekao je Ćuta.