- Zašto su mu odredili pritvor, upitao je Šešelj povodom određivanja pritvora Goranu Vesiću posle pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu naglasivši da je u ovom slučaju reč o formalno-pravnom razlogu dok u isto vreme ne postoji biće krivičnog dela, te da niko ne govori zašto je on sumnjiv i šta je on to tačno učinio, te da je nemoguće da za tako kratko vreme, pre kog je stupio na dužnost, može da proveri svaki most, svaku građevinu, sve što je rađeno pre njegovog dolaska na mesto ministra.

Đukanović veli i da mu nije jasno zašto oni koji kažu da su zauzeli Stari savski most brane u stvari nacistički most, a Šešelj naglašava da on pre svega smatra da je most nebezbedan i da svaka čelična konstrukcija koja je inače manje trajna od betonske treba da se rastavi posle 80 godina. Šešelj kaže i da je jasno da je most nebezbedan.