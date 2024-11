Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas radove na Fruškogorskom koridoru i najavio da će biti završen do decembra 2026. godine.

Kao što sam rekao, nema stajanja i nalazim se sada kod dve tunelske cevi na Fruškogorskom koridoru. Ljudi rade neverovatno i u tri smene! Čak ni za Kinesku Novu godinu nisu imali odmor. Do sada smo 4.944 metra od ukupno 7 kilometara u dve cevi. Ovo je najduži tunel u Srbiji ovde ispod Fruške gore i do septembra sledeće godine biće potpuno otvoren i povezan sa Rumom, Irigom, a posle toga ćemo da završavamo preko Petrovaradina, i sve mislimo da završimo novim Novosadskim mostom i prema Kovilju do decembra 2026. godine. Za tačno dve godine ceo Fruškogorski koridor otvaramo! Veoma sam srećan i zadovoljan što vidim ove naše ljude ovde ali i naše kineske prijatelje koji vredno rade. Ovo su za nas velike stvari.