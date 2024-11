"Shvatio sam u celoj ovoj mojoj političkoj borbi, u hodu sam učio, pažljivo sam slušao sve, i shvatio sam kako koja informacija kuda ide. To sam i dokazao ovim aktom, sve što sam rekao to je neko preduhitrio i to je bilo sprečeno. To znači da sam okružen ljudima koji otkrivaju informacije. Okružio sam se opozicijom", kazao je on gostujući na N1.