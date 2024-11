Goran Vesić je uhapšen 21. novembra sa još 11 osoba zbog tragedije na železničkoj stanici u Novom Sadu, kada je u urušavanju nadstrešnice poginulo 15 osoba. Viši sud u Novom Sadu odredio je 23. novembra do 30 dana pritvor Vesiću i bivšem direktoru Infrastrukture železnice Srbije Nebojši Šurlanu, dok je v.d. direktorki Infrastrukture železnice Srbije u ostavci Jeleni Tanasković i pomoćnici ministra za železnički saobraćaj Aniti Dimovski određen kućni pritvor uz elektronski nadzor.

Prema rečima advokata Vladimira Gajića , koji se ogradio ukazujući da nema potpune informacije o predmetu, kod Gorana Vesića je, kaže, ključni problem u odsustvu opšteg uslova za određivanje pritvora, a to je, dodaje, dovoljan stepen osnovane sumnje i dokaza kojima tužilac raspolaže u ovom momentu da uopšte vodi istragu protiv njega.

"Jer ako nije bilo osnova da se pod istragu stave dva prethodna ministra građevina i saobraćaja, ne vidim argumente da se istraga vodi protiv Vesića. To što nema upotrebne dozvole nije u uzročno posledičnoj vezi sa padom nadstrešnice. Ona bi pala u svakom slučaju, pogotovo u situaciji kada investiror nije podneo zahtev za pribavljanje upotrebne dozvole. To što je Vesić prisustvovao otvaranju stanice takođe nije njegovo krivično delo" , navodi Gajić za Telegraf.rs.

"Odluka Vesićeva da stupi u štrajk glađu je veoma hrabar čin sam po sebi. On je uveren da je nevin. Pod pretpostavkom da je tačna informacija da je u Nalazu veštaka pored ostalog utvrđeno i da su armature u originalnoj konstrukciji propale u procentu od 40-50% i da je to jedan od ključnih uzroka pada nastrešnice uz verovatno dodatno opterećenje, to ukazuje na propust od samog početka kod idejnog projekta koji nije predvideo tzv Elaborat o stanju konstrukcije i kod Republičke revizione komisije koja je takav idejni projekat propustila u dalju proceduru projektovanja. Čini se da je tu napravljen ključni propust koji je izazvao domino efekat u propustima", rekao je Gajić za Telegraf.rs