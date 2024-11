- Nikada nismo priznali Kosovo. To nikada nije rečeno, to nikada nije zapisano. Normalizacija znači da živimo u miru, stabilnosti, da imamo slobodan protok robe, kapitala, ljudi, usluga, da razvijamo naše ekonomije, da počnemo da razgovaramo o različitim pitanjima i pokušamo da ih rešimo. Kako možete živeti u miru i stabilnosti? Reći ću vam. Ovo je više pitanje za one ljude koji su zapravo otvorili Pandorinu kutiju. Kada dođete u ovu zemlju, kada kažete našem narodu ovde u Srbiji, u redu, da li podržavate teritorijalni integritet Ukrajine? Oni će reći, da, podržavamo. A onda, kada dođete iz Londona ili iz Vašingtona, Berlina, Brisela, kažete, pa, moramo zaštititi Povelju UN, teritorijalni integritet Ukrajine. Znate šta ljudi ovde kažu? Idite do đavola, jer da, to je ono što mi radimo. Ali šta je sa teritorijalnim integritetom Srbije? Govorite o Povelji UN. Zašto ste prekršili Povelju UN? Sada vas pitam. Zašto je vaša zemlja bombardovala? - rekao je Vučić i naglasio:

- Srbija je jedna od dve ili tri zemlje sa najvećom stopom rasta u celoj Evropi. Verujem da niste mogli prepoznati Beograd kada ste dolazili ovaj put, ako ste ovde bili ranije. To je sasvim drugačiji grad. I ono što mi je važno je činjenica da Srbija danas čini 50% ukupnog BDP-a Zapadnog Balkana. Srbija je 55% ukupnog izvoza Zapadnog Balkana. Srbija je 64% ukupnih stranih direktnih investicija (FDI) na Zapadnom Balkanu. Ovo su moji snovi. Moj san je Expo 2027. Moj san je da ispunimo sve kriterijume do kraja 2026. Ovo je ono na šta sam fokusiran. Vratili ste me u prošlost jer morate imati neke teške diskusije, kako se vaša emisija zove, i nemam ništa protiv toga. Spreman sam, ali moj pravi fokus je na ekonomskim reformama, na budućnosti, i samo želim da imam normalan, redovan odnos sa svima u regionu, i to je to - naglasio je predsednik Vučić.

- Sedim samo na srpskoj stolici. Veoma sam ponosan na to. Imam, kao što možete videti, samo jednu stolicu. Nema dve stolice. I naša stolica znači da sami donosimo odluke. Naš kranji cilj je da budemo deo Evropske Unije, ali da li to znači da ćemo odustati od naših partnera na Istoku, nećemo. I sprovešćemo sve neophodne reforme, ubrzaćemo sve procese i daćemo sve od sebe da to završimo do kraja 2026. godine. To ne znači da ćemo biti deo EU 2027. ili 2028. godine, to zavisi od zemalja EU. Ali da li ćemo govoriti najgore o našim tradicionalnim prijateljima ili partnerima sa Istoka, ne, nećemo to raditi. Da li imamo dobre odnose sa Kinom danas, da, imamo. Ja uvek kažem istinu kada pričam sa svim predstavnicama državama. Uvek imam istu priču za sve. Zato ljudi mogu da me vole, mogu da me mrze, mogu da me se gade, ali me uvek poštuju - rekao je Vučić.