-To je provera poverenja Vlade i najava onoga što treba da bude u fokusu. Mi smo prošli kroz težak period kao država i društvo nakon onog što se desilo 1. novembra u Novom Sadu. Država mora da ide dalje, narod mora da ide dalje. To ne znači da se baca prašina ili se zanemaruje proces utvrđivanja krivične odgovorosti. Srbija ne sme da stane, ljudi moraju dalje da žive i porodice koje su izgubile najmilije. Moramo da izađemo iz svega ovoga, da nastavimo dalje i zbog onih koji su stradali, da nam se ovakve stvari više nikada ne dogode, da pokažemo da oni koji su krivi biće procesuirani i kažnjeni zato što je to sud utvrdio- reči su Vučevića.

-Imamo čak i jednog člana Vlade koji je u pritvoru, što pokazuje da Tužilaštvo radi onako kako misli da treba da radi, bez uticaja izvršne vlasti. Ostavka Vesića i Momirovića je upućena ka Narodnoj skupštini. Politička odgovornost je pitanje i usvajanja Zakona o budžetu. Nemam sumnju da će se razgovarati i o temama koje nisu među ovim temama. Lov na veštice neće biti nešto što je provedeno, neće par stotina ljudi moći da prete hapšnjeima i progonima njudi koji drugačije misle od ljih. Srbija ne sme to da dozvoli. Sad je ostalo da podnesemo ostavku ja i Vučić, pa da preuzmu vlast. Oni traže reakciju pravosuđa, a četiri dana blokiraju sud u Novom Sadu, kažu da izvršna vlast ne sme da se meša, a oni vrše pritisak ko mora da bude uhapšen. Onaj ko prska suzavcem u oči on je valjda heroj. Sve vam je tako potpuno kontradiktorno.

-Moramo da izbegnemo scenario da dolazi do konflikta. Utvrdiće se da se vidi istina u Novom Sadu. Biće to težak predmet i nije lako dokazati na objektu koji postoji 60 godina. Ono što je sigurno, niko nije imao nameru da se to desi. Može samo biti pitanje vida nehata. Imate one koji umišljeno pozivaju na nasilje, da nekoga treba obesiti. Većinska Srbija ne želi da vidi rasturanje sopstvene države. To je tragedija, ne ubistvo. Ovi koji ovo rade što rade, oni nemaju nikakav cilj u smislu utvrđivanje krivično-pravne odgovornosti, oni imaju cilj da preuzmu vlast bez izbora. Nije dovoljno ništa dok oni ne dođu na vlast. Oni to i kažu i ne kriju. Svaka nesreća koja nam se dogodi je za njih okidač. Kad god da budu izbori građani će uvek moći da glasaju.