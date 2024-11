- To je pitanje za one koji su otvorili Pandorinu kutiju. Kada dođu u ovu zemlju, i kada pitaju naše ljude da li podržavamo teritorijalni integritet Ukrajine, mi kažemo: "Da, podržavamo". A kada dođete vi iz Londona, Vašingtona, Berlina, Brisela, i kažete da moramo podržati Povelju UN i teritorijalni integritet Ukrajine, znate li šta ljudi ovde kažu: "Idite dođavola, to već i radimo". A šta je sa teritorijalnim integritetom Srbije. Govorite o Povelji UN, pa zašto ste je prekršili. Pitam Vas sada. Zašto je vaša zemlja bombardovala Srbiju bez odluke Saveta bezbednosti? Nelegalno - naglasio je predsednik.