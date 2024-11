"Sad se ljutim sto je otišao. Ne znam sta bih kako bih mogao to da objasnim... da sednem u poslaničku klupu a da on nije tamo. Prošli smo i dobro i loše. On je bio poslednja linija odbrane. Znao je šta je dobro za ovu zemlju. Uvek je podržavao odgovornu politiku. Jedna od poslednih poruka je bila da prenesem Vučić da je on tu sa svojim ljudima da brani ovu državu. Ljudske veličine mere se u tome koliko se govori o vama posle smrti. Dugo će se pricati o Draganu. Poslednje trenutke nismo stigli da provedemo na pravi način jer ih nismo bili svesni. Iako ćemo se kad tad sresti, ja ne prihvatam da je otišao", rekao je Ivica Dačić.