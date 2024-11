U Srbiji prethodnih nedelja burno. Danas je trebalo da se raspravlja o Predlogu budžeta za 2025. godinu u Skupštini Srbije, ali pre nego što je došlo do same rasprave, došlo je do ozbiljnog incidenta. Narodni poslanici vlasti i opozicije, i ministri su se fizički sukobili, a obezbeđenje je moralo da reaguje i razdvoji učesnike.