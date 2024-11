Govoreći o današnjem incidentu u Skupštini, premijer Vučević rekao je da je on počeo kada je Radomir Lazović ušao u prostor gde nije mesto narodnim poslanicima.

"Predsednica Skupštine mi je dala reč, ali tada je krenuo taj fizički napad na članove vlade i posle ovo guranje koje možemo, nažalost, da gledamo danas ceo dan na našim ekranima, i sada dok mi razgovaramo u vašem studiju, i da vrlo jasno napomenem, ne navijački, nego objektivno, imate moment kada počne incident, to je kada Radomir Lazović dolazi do predsednice Skupštine, do mene, i počinje da lepi neke nalepnice i počinje da ulazi u prostor gde nije mesto narodnim poslanicima, nego članovima vlade. Tačno se zna ko ima poziciju, gde se sedi", rekao je Vučević.