Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti prvenstveno zbog nereda na današnjoj sednici Skupštine Srbije, ali govori i o drugim aktuelnim temama.

Predsednik Vučić je gost voditeljki Jovane Jeremić i Gordane Uzelac u emisiji "Intervju" na TV Pink.

Svaku tragediju pokušavaju da iskoriste za sebe

"Nisu oni bili, nažalost, tužni, kao što je 99% građana bilo i tužni, i ožalošćeni zbog onoga što se dogodilo u Novom Sadu. Mnogi su, mnogo ljudi, iskreno plakali i veoma teško to podneli. Još jedanput izražavam saučešće porodicama stradalih. Nisu oni išli, niti su znali ni kada su sahrane, ni kada se izlazi na sedam dana, niti znaju naše običaje. Niti su njima ta, uglavnom, sela oko Novog Sada, uz izuzetke Paraćina, Severne Makedonije, jednog mesta. Dakle, niti njima šta znači Kać niti, šta znači Kovilj niti ih je to ikada zanimalo, već su pomislili da je prilika za nasilje i da nešto urade za sebe, za svoje fotelje. I kada krenete u nasilje, onda mislite da imate prednost, jer se dodvoravate jednom ekstremnom krugu ljudi na društvenim mrežama, koji samo to podržavaju. I vi mislite kako to postaje opšti hit i kako su svi saglasni sa tim".

"Da ti me svega ograničavate na veoma mali broj ljudi, suštinski, koji su veoma besni, veoma glasni, i da nemate nikakvu šansu da nešto ozbiljnije napravite. Iz nepoznatih razloga su ušli u sve to. Možda im se žuri zbog toga što nisu sigurni. Jer tu ima sad nekoliko važnih faktora. Ako Ilon Mask i Vivek budu zaista uradili ono što kažu da hoće, a to što oni kažu da hoće je da će da skrešu novac za, ne znam, za sve agencije, nevladin sektor, i tako dalje, onda ih razumem. Jer dobar deo tih političkih aktivista je nervozan zbog toga i moraju da se pokazuju, dokazuju, i moraju da preduzimaju neke mere, ne bi li se dočepali nekih državnih izvora finansija. U međuvremenu računajući da će da zbace vlast na ulici ili Bog zna šta sve. Možda je to jedna od računica. Ne vidim nikakvu svrhovitu ili pametnu stvar koju su mogli da smisle. I sada tu postoji jedna stvarna panika, ne samo u našoj zemlji, već i u mnogim zemljama, kao što postoji sad panika i kod dela istog tog sektora u Rumuniji posle pobede Kalina Đorđeska u prvom krugu, jer se očekuje da nije nemoguće da pobedi i u drugom izbornom krugu. Dakle, to bi bilo najveće iznenađenje ove godine u celoj Evropi i verovatno je najznačajnije iznenađenje koje se nekada dogodilo u velikoj i važnoj zemlji kakva je nama bratska i prijateljska Rumunija. I onda kada vidite da se stvari okreću u potpuno drugom smeru, da oni koji su mainstream liberalne političke snage".

"NGO-vi šta god radili, da im ne ide. Ima koliko god nasilni bili da im ne ide. Onda to izaziva dodatnu tenziju i dodatnu nervozu kod njih. To može da bude jedan od razloga. Drugi razlog može da bude zato što hajde da uradimo šta još možemo, još dva meseca dok ne dođe Tramp. Treći razlog može da bude nervoza zbog toga što nisu sigurni koliko će Šolak moći da baca svojih para i finansija i koliko to može da traje, pa hajde da požurimo. Dakle, kako god okrenete, mnogo razloga za njihovu nervozu, ali nikada ni jedan taj razlog ne sme da vas dovede do nasilja, da ga provodite. Ali mislite da to moglo da se izbegne danas što se desilo u Skupštini? Da su sve, jesu oni svesno došli tamo da prave haos ili je to... Hajde da analiziramo. Imali ste dva dana posle tragedije i imali ste Novi Sad. Podsetiću vas, ja sam dan uoči toga rekao šta će se dogoditi u Novom Sadu, je li tako bilo? Rekao sam javno, izašao i rekao javno da planiraju da urede to i to, da će ispred gradske Skupštine da krenu da napadaju, da pokušaju da uđu u Gradsku Skupštinu, da bacaju baklje kroz prozor i sve drugo. I sve kako sam rekao, tako se i desilo. Znate, kad se oni sastaju, oni dođu, uvek jedan, dvojica od njih dođu pa nam ispričaju jer se mnogo mrze međusobno".

"To je to što one rade. Jer je mržnja između njih nemoguća. Tako su danas jedni okrivili Đilasa za ovo što se dogodilo od njih. Ovi Đilasi optužuju, ne znam, Aleksića i Ćutu i tako dalje, tako da vam se to sad deli između njih. Jedno je potpuno sve jedno. Jedni i drugi misle isto i ne razmišljaju o tome da ljudima u Srbiji ponude nešto više, nekakav plan i program ili bilo šta. I ja kao predsednik moram da kažem da nećete od mene da čujete večeras bog zna kako teške reči. Ja ću pozvati jedne i druge, vlast i opoziciju, da razgovaraju. Da razgovaraju. A mogući su razgovori, izvinjavam se, zato što je nekoliko puta i predsednica Skupštine nudila razgovore. I ja sam razgovarao nekoliko puta, pa nikada nisu hteli. I vi ste isto, pa nisu hteli da razgovaraju. Ali su mogući razgovori, pogotovo kada je sad ovako eskaliralo u Skupštini. Da vam kažem nešto. Znate kako to ide. Došao da se nasmejemo, ali gledalac je da malo se odobrovolji. Došao je prošli put kod mene lider jedne stranke koja je dobila tri posta. Prošli put, pretprošli put, više ne znam. I kaže on meni, možda bismo mi mogli da uđemo u vlast, ali vi morate da ispunite ove uslove. Znate, vi niste mnogo popularni u ovom našem delu. Za nas bi bilo strašno, pa mi to moramo da opravdamo. Ja gledam one brojeve, mi smo kao predsednički kandidat dobio 60 koma nešto od važećih glasova, 59 posto od ukupnih. Dobili kao stranka 49 posto, on dobio 3,14, tako nešto. Da, u pravu ste, mi smo veoma nepopularni. Vi ste strašno popularni i hvala vam što ste nam ukazali tu čast. Nego da vidim ja šta je to što ste nam doneli. On mi donosi, kaže, nedelja mora da bude neradni dan".

"Nisam zainteresovan za koaliciju, to vidite s nekim ko se ne radi sa mnom, nemojte to da razgovarate. E tako vam i s ovim, hajde da analiziramo. A kako je došlo do tuče? Pa evo da vam objasnim, dakle, pričali smo šta će se dogoditi u Novom Sadu, a onda su samo išli u radikalizaciju svega. Onda vam se okupe, hajde da zadržimo ljude na Brankovom mostu. Hajmo na ovom mostu koji samo što se nije srušio, ovom nacističkom mostu. Pričaćemo o Novom Sadu. Onda su rekli, sad ćemo zaustaviti taj most. Šta ima zaustavljati, tim mostom ne sme da se ide. Rekli bi Vučiću ubico, krvave su ti ruke, da taj most padne i da bude mrtvih dve ili tri hiljade ljudi. Oni nam ne daju da taj most samo pomerimo. Iako je to nacistički most, pravi nacistički most, pravljen da nemački tenkovi mogu da prelaze iz jednog u drugi deo, dakle, grada, Nemci su ga, nacisti su ga napravili. Znalo se da nije trajni i još je Pešićeva ideja bila da on bude sklonjen. Brana Jovinije, dok je radio u urbanističkom zavodu, naš čuveni arhitekta, 1976. godine, kada je predviđao da se gradi ono što je Beograd na vodi, govorio da taj most mora da bude sklonjen. Ako hoćemo da pravimo ozbiljno saobraćajne veze između Novog Beograda i centra grada uz tunel ispod Ekonomskog fakulteta do Bulevara despota Stefana nekadašnjeg 29. novembra".

"Mi moramo da imamo novi most koji će biti lepši, moderniji, potpuno siguran. A ovaj most nacistički da uzmemo i da ga pomerimo na neko drugo mesto. Sačuvaćemo ga, da ga pomerimo. Ljudi moraju da znaju da je to most koji je samo obložen ovim železom. Ispod, odnosno sa unutrašnje strane, nalazi se drvo. I kako korodira železo, drvo nije sigurno, to nije beton. Dakle, mi ne smemo da ugrozimo ljude. I sad ja sam se pitao, zašto ti ljudi insistiraju toliko na očuvanju tog mosta? Računam, sigurno ni ideologija da baš žele da čuvaju nacističke tekove i ne bih bio toliko zlurad i zlonameran da želim da kažem da je to razlog. Iako su imali trikove da kažu da nisu ga čak ni nacisti rušili, pa nisu, zato što nisu stigli. Zato što nisu stigli, ali su ga nacisti gradili. A i za sebe ga pravili. Ali je suštinski u tome da, ljudi, ne razumem, ne rušimo mi ništa, mi gradimo nešto mnogo lepše, mi pravimo nešto mnogo lepše. I sad, ako to ljudi ne razumeju, samo da zaučene dođem do nasilja i do vaše tuče".

"Onda ste imali ponovo Beograd i sve druge gradove, na mislim 72 mesta gde su blokirali saobraćaj. Na 19 mesta je došlo do fizičkog obračuna sa ljudima, zato što je ljudima već prekipelo. I da ne govorim šta mislim o Miketiću, ceo narod zna, dakle i o svima drugima, on stoji kao narodni heroj i sad on tamo nešto viče, a mi smo zauzeli ovo. Svi ljudi ne mogu da prođu zbog 15-oro njih ili 50-oro njih ili 100 njih, potpuno svejedno. Neko ne može da ode na slavu, neko ne može da ode kod devojke, neko kod momka, neko u bolnicu, neko kod roditelja. A ko ste vi da ustvari ljude zaustavljate? Odakle vam to pravo? Vi ste to odlučili jer je to vama palo na pamet. Jer ste vi valjda moralniji od nas svih ostalih, pa ste rešili da maltretirate sve druge. Ti problemi se rešavaju na drugačiji način. Zna se kada dolaze izbori, rešite to na izborima. Nemojte da maltretirate ljude. Pošto znaju da ne mogu da reše na izborima, onda to rešavaju na ovaj način. Dakle, svaki dan smo imali nasilje, nasilje, nasilje. I podrazumevalo se da će u Narodnoj skupštini to doraditi. Iako se oni međusobno nisu dogovorili, svima je bilo jasno da će".

"Ta grupa najekstremnijih među njima, vama je jasno o kome se radi, došla je u Narodnu skupštinu sa ciljem da izazove incident. Pa ne dolazite u Narodnu skupštinu sa kesama i flašama punim farbe, vina, vuvuzelama i ne znam čim, ukoliko ne želite da izazovete incident. I kako se ovo što uneli, alkohol, kad u skupštinu ne sme alkohol da se unosi? Ja ne znam da li je alkohol ili farba, ali se pitam kako... Ali bilo je i farbe, bilo je i farbe i vina, ne znam kako, stvarno nemojte, nisam, možda su mogli da kupe, ne znam da li su u restoranu, u skupštinu"...

"Ali suština je da ljudima kažemo nisu ovde oni svi isti. Pošto će ljudi to da kažu. Kao što su to prikazali mnogi mediji u našoj zemlji. Pa kao eto, oni su se gurali i tukli. Niti je bila ozbiljna tuča. Ali sramno je stvarno da gledate umesto nečega, umesto i kritike možda vlasti, ili svega onoga što su oni tražili. Mi nismo videli pesničenje, ovde nije bilo prave tuče. Ovo je onako gurkanje i koškanje. Ali, pa neću da pravim nešto veće da bih dobijao političke poene kao kada onaj viče kao da mu ne znam ko šta radi, a oni ga samo nose. A znate što oni kažu? Da je izvršen državni udar danas u Skupštini od strane vladajućih. I da su ukinuli parlamentarizam. I da Ana Brnabić bi potopila Narodnu Skupštinu".

"Dakle, suština je u tome, imali smo mnogo gore dane u parlamentu nego što je današnji. I nije ovo, ovo je samo kulminacija svega što se zbivalo na ulicama prethodnih dana. Oni su pokušali i rekli, nisu ni krili, svako od njih, od Jovanovića do svakog od njih, da neće dozvoliti da se sednica održi. I oni su hteli da ne bude sednica o budžetu. Spremio se predsednik vlade, spremio se ministar finansija. Danas su planirali da provedu u Skupštini. Oni nisu hteli ni sekundu, oni su stajali sve vreme poredani. Ona ih pita hoće li neko da se javi, ko se od njih ne javlja. Oni duvaju one vuvuzele, urlaju, viču, zvižde, pište. I ona je sve po proceduri radila i završila sednicu. Što se parlamentarizma tiče, nisu ga ubili ni oni. Oni su sebe ubili, politički. Dakle, ja kao nekako iskusan u ovom poslu mogu da vam kažem, veoma, veoma, veoma ozbiljan su udarac sebi naneli. Pravi politički autogol i tu nema velike filozofije. Bezbroj puta sam pokušavao da ih, da ne zvuči pretenciozno, podučim, ali da ih obavestim".

"Da bi trebalo da se ponašaju drugačije, jer nije u mom interesu kao predsednika Srbije da imamo pristojne normalne odnose da nam bude lakši posao za našu zemlju. Da radimo sve ono što je dobro. Kao što pojedini arapski, posebno sirijski ambasador kaže, ljudi vi ne razumete šta znači EXPO i koliko je to važno za nas i za našu zemlju. Šta ćemo sve da postignemo, šta ćemo sve da uradimo. Ljudi i oni to razumeju da se potrebujemo da nam pomognu, pa da se borimo za to 26. i 27. ali oni to nijednog sekunda nisu hteli. Ali vi dođete spremni za nasilje i jasno vam je da ništa drugo ne želite. I onda kako je došlo do sukoba? Došlo je do sukoba tako što kada su ušli ministri, oni su krenuli na ministre. Oni su krenuli na ministre. Prvo je krenuo Lazović, pa su svi ostali krenuli na ministre. E onda je drugi deo poslaničke većine, kao što je bilo jasno, fizički snažnije i u svakom smislu dominantnije, dakle, samo se postavio i krenuo da brani svoje kolege koje su stajale mirno, sedeći nikoga ne ometajući, nikome ne uputivši ni jednu ružnu reč. Dakle, sve je nastalo u tom trenutku. Zašto se neki mediji u našoj zemlji prave blesavi da to nisu videli"?

"Znači, to nije jasno. I to ne mislim samo na ove Šolakove i Đilasove medije, već mislim i na neke druge medije koji predstavljaju neke druge zemlje, i ne samo sa zapada, već i sa istoka, a koji su otprilike napravili potpunu jednakost između onih koji su bili primorani da se brane i onih koji su napadali. Ja vas pitam, a šta rade Jovanović, Ćuta, Lazović, šta oni rade gore na onom podijumu kod Ane Brnabić? Šta radi Marinika Tepić? Šta radi Aleksić? Čupa mikrofona, uništava našu imovinu. Da li to radi? Da, to radi. To će neko da plati. Ko? Građani Srbije. I svog džepa? Ne, ne, ne, polako, polako. Građani Srbije će to da plate. Aleksić iz svog džepa neće da da ništa. Samo stavlja u svoj džep i to državnih para kada traži subvencije od države. Ali će da uništi to, a onda će drugi građani to da plaćaju. A za to isto vreme ćemo opet njemu da dajemo pare za subvencije za njegovu porodicu, za poljoprivredu i za sve drugo. A ovo će građani morati da plate što je on uništavao danas. I što su svi oni uništavali. I to ljudi moraju da znaju. To je toliko neodgovorno ponašanje".

"Živite na užasnom mestu što nikako nema korelaciju sa stvarnošću. Njima dođu i Evropljani koji im kažu da je Srbija najuspešnija ekonomska zemlja. Ljudi svi dođu ovde pa čestitaju. Od Ursule fon der Lajen, Makrona, Tuska, do Fica, do naših prijatelja, do Putina. Svako. Oni kažu ne, ne, to nije istina, ne znaju oni. Mi znamo bolje, samo sekundu. I onda, u skladu sa tim, oni kažu, e mi hoćemo rat. Mi hoćemo rat i mi hoćemo nasilje. A sa druge strane imate nas koji kažu, e mi nećemo rat. Nismo vas uplašili, ali nećemo rat, ne želimo rat. I snažni nismo i brojni nismo. I nećemo rat. Samo hoćemo mir. Hoćemo stabilnost na ovoj strani, hoćemo rad. Vi hoćete rat, mi hoćemo rad. I to je suštinska razlika".

"Oni su danas pokušali da spreče da mi do decembra završimo da penzioneri mogu da imaju povećanje penzije od 11%. Možete misliti kakva bi to katastrofa za naše penzionere bila? Srećom... Nisu uspeli. Tu radili bismo na bilo koji drugi način. Oni misle da je tehnika, pitanje tehnike od ključnog značaja. Nije. To je pitanje politike. Možete da odete u drugu zgradu".

"Tako da ništa ne razumem šta su radili i zašto su radili. Moja im je molba da prekinu sa nasiljem i zbog njih. Samo će oni da gube političke pozicije. Ali mislite da je upadljivo to što oni nisu tražili izbore, nego su tražili ostavke pojedinih ministara? Je li to znači da nemaju podršku narodu, da znaju da ne mogu pobediti? Pa znaju oni to, ali upadljivije je to što sam im ja ponudio da tih 70 poslanika, čak i sa dva falsifikovana potpisa, dakle da ćemo mi da im dostavljamo pa da idemo na referendum o poverenju predsedniku o kojem govore sve vreme. Sve vreme sam im ja meta i tema. Ali onda idemo na nasilje, pa na nasilje, pa na nasilje. Ali to ne može da vam se isplati. Ne može da vam se isplati da vas podržavaju Kurtijevi mediji, da vas podržavaju svi hrvatski mediji koji bukvalno na dnevnom nivou seju mržnju prema srpskom narodu. A ko je danas zadovoljno trljao ruke? Mislite Hrvatska, Priština, šta mislite, ko je? Dobro, u Prištini, Sarajevu i Zagrebu najočiglednije je bio slučaj toga. Tako da nije to, nije to neka velika filozofija".

Vučić je rekao da se Ana Brnabić "držala kao Donald Tramp" tokom incidenta u Skupštini Srbije.

"Vrata rana u politici moćete i da naučite. Vidite, kaže danas, ova iz Francuske, Jovanović, kaže, živim u vanrednom stanju, zato ne damo da se održi sednica Skupštine. Vi se pitate, a šta je u Srbiji sve vanredno, osim što smo zemlja broj dva po stopi rasta u Evropi, što smo dobili investicioni rating koji nikada nismo imali u istoriji Srbije, što nam je dinar čvrst i stabilan već 12 godina po prvi put također u istoriji Srbije, što nam je bruto domaći proizvod ove godine će dostići 82 milijarde, bio je 32 milijarde pre samo 10-12 godina. Dakle, što Srbija napreduje mnogo brže nego svi ostali, neumitnom brzinom, ostavljivom brzinom i kada vi sve to imate, vi sve vreme govorite o vanrednom stanju, a nije vam bilo vanredno stanje kada ste pljačkašku privatizaciju provodili, kada ste 550 hiljada ljudi otpustili, kada je premijer ove zemlje ubijen, kada ste promenili iz Savezne republike Jugoslavije, uništili federaciju i napravili nam konfederaciju sa Crnom Gorom, kada nam se Crna Gora ocepila, kada ste krenuli u Bečke pregovore 2006. pa na osnovu toga oni donosili zaključak da ukinu priču o standardima pre statusa do 2008. proglasili kosovsku nezavisnost".

Sektor auto-puta od 21km do Požarevca pustićemo do kraja godine

Vučić je večeras posetio je radnike na na deonici od auto-puta ka Požarevcu.

"Ja sam sendvičar i volim sendviče. Volim i jabuke. Kupio sam jabuke i odneli smo radnicima tamo. Tamo su, uglavnom, imate Kineze, Indijce i Srbe. Reč je, nismo išli baš do Požarevca, išli smo na, to je most na osmom kilometru od autoputa ka Požarevcu. Inače, taj sektor ima 23 kilometra, mi ćemo 21 kilometar odmah iza prvog mosta da pustimo sve u potpunosti do Požarevca do kraja godine. Ja sam se nadao, ja sam se nadao da ćemo da završimo do 22. marta da bi naši ljudi iz Nemačke, Italije, Francuske, Švajcarske koji dolaze, a koji Praničevski okrug je prvi ili drugi okrug po broju ljudi koji žive u inostranstvu i koji se vraćaju za katolički Božić, onda ostaju do Nove godine ili do našeg Božića, pravoslavnog, i onda se vraćaju nazad. Te osobe će vam doći, koristiće brzo saobraćajnicu ili će biti obrađeni kada se budu vraćali. Otvorićemo i 13 kilometara između Gradišta i Golubca, to su velike stvari, ovde nam fale tih 351 metar na Velikoj Moravi".

"Sa druge strane, dakle, one stare trake koje sada rekonstruišemo, da bi mozak bio dobar, solidan i siguran. Tako da, to završavamo i verujem da je 29. decembar krajnji rok kada ćemo da otvorimo svih tih 21 km i onih 13 km između Gradišta i Golubca. A onda ćemo da nastavimo da radimo projekat i pošto nam se u Golubcu opet pravi problem sa izlaskom u centar grada, gledaćemo da 5-6 km ponovo napravimo projekat da ga produžimo na putu ka Milanovcu, da ne bismo imali velike gužve u samom Golubcu. Ali to su neverovatne stvari, to je izvanredno kako Srbija napreduje. Mi za dve nedelje završavamo Šabac-Loznicu, za manje od dve nedelje završavamo do Vrnjačke Banje u to put. Dakle i to sa ove strane od Pojata, znači kada prođete Jagodinu, Ćupriju, Paraćin i onda idete na Pojate, Čićevac, Mrzenicu, Kruševac, Koševi, Trstenik i Vrnjačku Banju. Posle toga završićemo i ovaj ostatak puta od Banje do Kraljeva i od Kraljeva do Čačka i odmah krećemo dalje".