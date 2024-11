- Građani Srbije će da plate mikrofon koji je Aleksić čupao i što su svi oni uništavali, a on iz svog džepa neće da da ništa - kazao je Vučić i rekao da je sve to "neodgovorno ponašanje".

"Šta vam je u glavi kad ovo radite? Šta je smisao? Kako ste vaspitani? Nastranu što pokazuje njihovu aroganciju i bahatost, to je užasno glupo".

- Svaki budžet koji se izglasava je ispit poverenja Vladi. Ako je to tako, evo vam prilike, Vlada će pasti na budžetu. Na kraju ih ništa nije interesovalo osim da čupaju mikrofone, gađaju farbom, polivaju vinom...

- Vi hoćete rat, mi hoćemo rad. To je suštinska razlika. Kada to ljudi vide, onda vam je potpuno jasno šta će da izaberu. Nema logike da ne dozvoljavate da tri nova mosta u Novom Sadu ne budu izgrađena - rekao je Vučić i istakao i primer gradnje novog mosta do Novog Beograda.