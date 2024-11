- Oni su danas pokušali da spreče da mi do decembra završimo da penzioneri mogu da imaju povećanje penzije od 11%. Možete misliti kakva bi to katastrofa za naše penzionere bila? Srećom... Nisu uspeli. Tu radili bismo na bilo koji drugi način. Oni misle da je tehnika, pitanje tehnike od ključnog značaja. Nije. To je pitanje politike. Možete da odete u drugu zgradu - kaže Vučić i dodaje:

- Tako da ništa ne razumem šta su radili i zašto su radili. Moja im je molba da prekinu sa nasiljem i zbog njih. Samo će oni da gube političke pozicije. Ali mislite da je upadljivo to što oni nisu tražili izbore, nego su tražili ostavke pojedinih ministara? Je li to znači da nemaju podršku narodu, da znaju da ne mogu pobediti? Pa znaju oni to, ali upadljivije je to što sam im ja ponudio da tih 70 poslanika, čak i sa dva falsifikovana potpisa, dakle da ćemo mi da im dostavljamo pa da idemo na referendum o poverenju predsedniku o kojem govore sve vreme. Sve vreme sam im ja meta i tema. Ali onda idemo na nasilje, pa na nasilje, pa na nasilje.