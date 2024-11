Predsednik Srbije Aleksandar Vučić j e u razgovoru za Bi-Bi-Si istakao da je Srbija opredeljena za EU, da vodi nezavisnu srpsku politiku i želi dobre odnose sa susedima. Govoreći o dešavanjima u srpskom parlamentu gde je došlo i do fizičkog okršaja poslanika opozicije i vlasti predsednik je poručio da je Srbija mnogo jača nego što misle oni koji hoće da je ugroze.

On navodi da je opozicija juče krenula prema ministrima, što je moralo da bude zaustavljeno, jer u Skupštini nema policije i naoružanih snaga, ističući da je poslanicima zabranjeno da prilaze radnom predsedništvu.

On objašnjava da tokom ovih protesta nije bilo nikakve osnove za optužbe za prekomernu upotrebu sile od strane policije, iako je to plan opozicije kako bi rekli da ih država sputava.

On dodaje da su oni mogli da traže dopunu dnevnog reda, ali da im je to propalo zbog obračuna koji su izazvali u Skupštini, kao i da je prvi čin ovoga bio to što nisu želeli da prihvate dnevni red i krenuli u napad na ministre.