- Savski most, ja vam kažem da je nebezbedan. Vidite da je sve trulo unutra, nacisti ga napravili. Na tom mestu napravićemo most sa po dve trake u oba smera, biciklističku stazu. Je li nešto loše u gradnji mosta? Mi gradimo i tunel kod Ekonomskog fakulteta. Zamislite koliko će to da rastereti Kneza Miloša i druge ulice. I ekološki je bolje, manje zagađenje. To će biti inače prvi tunel koji se gradi u Beogradu posle 50 godina. Završićemo ga do Ekspa. Taj Ekspo nam je najveća razvojna šansa, 3-4 miliona posetilaca da dovedemo - rekao je ministar.