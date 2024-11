Podsetimo, Dejan Čokić bio je predsednik Opštine Mladenovac od 2012. do 2015. godine, a zatim je od 2016. do 2020. godine bio na funkciji gradskog odbornika. Tokom svog angažovanja u Demokratskoj stranci, vodio je odbor od 2012. do 2016. godine i osnovao grupu građana „Savez za preporod Mladenovca“, dok trenutno obavlja funkciju opštinskog odbornika.