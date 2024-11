- On se noćas požalio zdravstvenoj službi Okružnog zatvora na tegobe. Posle pregleda lekara Okružnog zatvora obavešten je i sudija za prethodni postupak posle čega je on jutros u 8.45 sati odvezen na Institut u Sremskoj Kamenici gde su ga, kako sam obavešten, zadržali na Intenzivnoj koronarnoj jedinici. O svemu što se noćas dešavalo obavestili su me službenici nadležnih službi Okružnog zatvora na jutrošnjem kolegijumu, kaže Jandrić koji naglašava da se odmah potom postupilo po zakonu i svim procedurama koje važe za sve pritvorenike.