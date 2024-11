Ministru u ostavci Goranu Vesiću pogoršalo se zdravstveno stanje i on je iz Okružnog zatvora u Novom Sadu prebačen u Institut u Sremsku Kamenicu , potvrdio je njegov brat Zoran Vesić i naveo da u ovom trenutku nema informacije o stanju svog brata, kojem je, kako je naveo, određivanjem pritvora, praktično potpisana smrtna presuda, budući da je hronični kardiovaskularni bolesnik.

- Oko 9 sati jutros me je obavestio njegov branilac, koji je informisan iz Okružnog zatvora, da je Goranu pozlilo i da je vozilom Hitne pomoći prebačen u Institut u Sremsku Kamenicu. To je ono što za sada znam, nemam više informacija o njegovom stanju - rekao je Zoran Vesić za TV Prvu.

On je preneo da je Goran Vesić srčani bolesnik, koji je pre nekoliko dana bio primljen na Institut "Dedinje" jer je bio u predinfarktnom stanju, nakon čega mu je predložena hospitalizacija i koronarografija , koju je, prema rečima brata, odbio, jer u tom trenutku još nije bio postavljen neko ko bi umesto njega obavljao funkciju ministra.

On je, kao lekar, pojasnio da i kod zdravih osoba posledice štrajka glađu mogu da budu ozbiljne i opasne po život, a posebno kod osoba koje imaju hronična oboljenja.

Preneo je i da mu je brat, istog dana kada je do nesreće došlo, rekao da će podneti ostavku i da o tome nije imao nikakvu dilemu, jer je to čin moralne i političke odgovornosti, kao čoveka koji je bio na čelu resora u kojem se desila velika tragedija.

- Kada vas neko zatvori, a nevini ste, jer ništa niste uradili , već ste pokazali odgovornost, pondeli ostavku i to odmah, to je strašno. Njegov čin štrajka glađu je protest protiv toga da nevinog čoveka utamničite na 30 dana, znajući da mu je zdravstveno stanje ugroženo, da mu je život ugrožen - rekao je Zoran Vesić.

- Znajući ga, Goran neće prekinuti štrajk glađu jer veruje u to što radi. Zna da je tamo nevino utamničen , da je ono što se desilo direktna posledica onoga što radi tužilaštvo - dodao je Zoran Vesić.

- On je upravo i podneo ostaku odmah, kako bi smirio javnost i iz pijeteta i poštvanja prema porodicama poginulih. Šta je namera tužilaštva, ja ne znam. To mora tužilac da odgovori, koji i pored štrajka glađu i saznanja o zdravstvenom stanju, nije apelovao na Gorana da prekine taj štrajk, već je predložio pritvor. Zato kažem da je to smrtna presuda - rekao je Zoran Vesić.