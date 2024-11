On je na sahranu došao sa suprugom Sanjom, sinom Lukom i snajom Milicom Jokić.

- Jedino oko čega bi mogao da tuguje jeste privremeni rastanak sa decom, suprugom a najviše unucima. Voleo je Boga, pomagao svakome i u njemu nije bilo trunke sebičnosti. On je to činio Boga radi i zbog dobra i spasenja. Svi su za Dragana govorili "to je naša majka", treba doživeti da drugi o nekome tako kažu.