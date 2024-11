"Ne možete ako koristite konkretne ljude, istorijske događaje, da se igrate s njima i da ih stavljate u pozicije koje su potpuno neistinite, u komunikaciju s ljudima koja se apsolutno nije desila niti je mogla da se desi, kao što je, recimo, jutro kad Zoran ide u Banjaluku, pa se dešava šta se desilo, njega Beba Popović tada ubeđuje u nešto... To je bio 20. februar, a Zoran je Bebi dao otkaz i isterao ga iz svog kabineta početkom januara te godine i apsolutno nije mogao da uđe u zgradu vlade, a kamoli njemu da nešto priča. I ima još takvih primera u seriji. Recimo, u to vreme kad je Zoran šutnuo Bebu, tada je zahladio i komunikaciju s Čedom Jovanovićem, pošto su njih dvojica bili vrlo bliski. A davali su sebi za pravo da izigravaju nekoga ko može da u ime Srbije razgovara sa "zemuncima", sa ovima i onima... Jedan od njih dvojice se hvali u nekom momentu kako je prekinuo rat u beogradskom podzemlju... Tako da bolje da me uopšte nije bilo u toj seriji", naglašava Živković.