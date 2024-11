Zoran Živković ocenio je za Kurir da je u poslednjih desetak godina opozicija je postala skup predsednika nekih stranaka koji bi da budu lideri i to je opšte guranje u opozicionom delu političke scene, ko je lider

Zoran Živković, bliski saradnik ubijenog premijera Zorana Đinđića koga je i nasledio na toj funkciji nakon atentata, u razgovoru za Kurir komentarisao je aktuelnu političku scenu, dešavanja u opoziciji, ali i u Demokratskoj stranci koju je napustio 2011. godine.

Živković navodi da je ubistvom Zorana Đinđića put prosperiteta Srebije dramatično usporen.

"Možda je ta njegova vlada koju sam ja nasledio uspela još malo nešto da uradi od tih naših planova, ali već prvom promenom vlasti 2004. to je usporeno, a posle 2012. do danas to ide u kontra smeru", kaže Živković.

"Opšte guranje"

Ni delovanje opozicije ne vidi kao dobro.

"U zadnjih desetak godina opozicija je postala skup predsednika nekih stranaka koji bi da budu lideri i to je opšte guranje u opozicionom delu političke scene, ko je lider. A lider postaješ kada pobediš a ne kada sam kažeš da si lider. Ne valja stanje i mora da se promeni što pre, a za to moraju da se pojave neki novi ljudi iz mlađih generacija koji će učiti iz moderne političke istorije i naći inspiraciuju u onome što je radio Đinđić. Takođe, upetostručio bi se broj ljudi na protestima ako bi se pet, šest najvećih opozicionih stranaka okupilo u nekom savezu. Može da se pobedi svaka vlast. Nažalost, ova opozicija to ne radi", smatra Živković.

"Ili ste idiot ili..."

Kako dodaje, sumnja da je više od polovine opozicije ili kupljeno ili uplašeno.

"To su oni koji su do juče pregovarali s njima, njihove fakultetske kolege, da ne pričam o preletačima. Takođe, ne mogu da oprostim nikome ko je bojkotovao izbore i sumnjam u sve njih. Ili ste idot pa ne znate da nikada to nije nikome ništa donelo, ili ste na neki način kupljeni od ovog režima", dodaje on.

Komentarišući dešavanja u Demokratskoj stranci čiji je bio član, a gde su svako malo neka unutrašnja previranja, navodi: