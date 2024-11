- Jedine informacije koje imamo je da je njegovo stanje izuzetno teško, on je već godinama srčani bolesnik. Prošlog ponedeljka je došlo do pogoršanja zdravstvenog stanja, t ada je konstantovano da mu je pritisak 210 sa 120, imao je broj otkucaja srca u minutu 120, kao i saturaciju kiseonika 90 .

- On par dana nije imao sa sobom lekove, a onda je odbio da uzima terapiju iz protesta. Znao je da je nevin i da nema odgovornost za ono što se desilo u Novom Sadu. To je velika tragedija, ništa ne može da nadoknadi bol porodica. Goran je osećajući tu odgovornost dao ostavku. On je video svako telo koje je bilo izvučeno iz ruševina, hteo je još u petak da podnese ostavku, ali je zbog Dana žalosti to odložio za ponedeljak iz poštovanja prema porodicama preminulih - kaže brat ministra u ostavci.