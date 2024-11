- Ima stražu Okružnog zatvora iz Novog Sada, on je pod kontrolom lekarskog tima i straže iz Istražnog zatvora. To nije izigravanje nekog procesa. Apelujem na Gorana da prekine štrajk jer ugrožava zdravlje i da se koncentriše na svoju odbranu, a ne na ugrožavanje svog života. Ne treba to da radi, jer će on platiti najveću cenu. Treba da se fokusira na svoju odbranu. Očigledno čim je u štrajku glađu nekoliko dana to je nešto što ostavlja loše posledice.