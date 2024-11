"Videćemo tek u kojoj meri će u vođenju politike proširenja biti obuhvaćen Zapadni Balkan. Geopolitika će biti u prvom planu. Što se Srbije tiče, vidimo da se visoko kotiraju i ovi politički uslovi, vidimo stav u vezi s klasterom 3 da neke države insistiraju na tim političkim uslovima, posebno na onima koji su vezani za rusku priču. U prioritetu nove komisije će biti bezbednost, odnosno odbrana. I dalje dominira tema oko raspleta rata u Ukrajini i to će se sasvim sigurno odraziti i na naš slučaj i na naše dve teme - Kosovo i Metohija i dijalog s Prištinom i sankcije Rusiji. Treba zato očekivati pojačan pritisak i jače insistiranje na političkim uslovima ", ocenjuje Milivojević.

Govoreći o novim imenima u EK, on kaže da Kaja Kalas, inače bivša premijerka Estonije, pripada tvrdom jezgru, koji će se i dalje zalagati za nastavak pritisaka na Rusiju i rešavanja ukrajinskog pitanja i serviraće takozvanu istočnu politiku EU.

"Čestitam Ursuli fon der Lajen i EK na dobijenom petogodišnjem mandatu. Očekujem da ćete nastaviti da radite u interesu mira i prosperiteta evropskih građana, a da ćemo zajedno voditi Srbiju i region do punopravnog članstva u EU", napisao je Vučić na mreži Iks.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je predsednici EK Ursuli fon der Lajen na novom petogodišnjem mandatu, izrazivši nadu da će "zajedno voditi Srbiju i region" do članstva u EU.

"Kada je reč o Kosovoj, ne možemo očekivati ništa posebno. Ona nastupa s pozicije da priznaje nezavisnost Kosova. Ali treba imati u vidu da ne odlučuju komesari, već države članice. Oni će svakako držati visoko na agendi aktuelnu politiku koja dominira u EU i koja u prioritetu ima geopolitiku i političke uslove. Ipak, ono što bude konsenzus na nivou država članica, to će biti merodavno", napominje Milivojević.

"Promenjena su imena, ali su političke strukture ostale iste. Naravno, svako novo kadrovsko rešenje nosi sa sobom i gradnju nekog odnosa i predrasude koje pojedini ljudi nose sa sobom. Tu mislim pre svega mislim na Kaju Kalas, ali i ne samo na nju. U mnogo čemu će ovaj odnos Srbije i EK biti takođe određen ratom na istoku Evrope, jer je to trenutno najveći geopolitički izazov. Tako će Kaja Kalas svakako imati manje razumevanja za naš stav od Đuzepa Borelja. Ali ne može ni Kaja Kalas sama da definiše spoljnu politiku EU, ona je samo sprovodi. Očekujem da se nastave pritisci na nas, ali će i oni u velikoj meri zavisiti od situacije na frontu. Ako situacija bude lošija po zemlje političkog Zapada, tako će pritisci na našu zemlju rasti. Tako bi bilo i da nije bilo promena u EK ", objašnjava Graovac.

On kaže da je skeptičan prema najavama odlučnije i konkretnije politike proširenja EU.

"Pitanje proširenja je zaustavljeno zahvaljujući opredeljenost Unije da prvo rešava svoje unutrašnje probleme, a to je kako će ona funkcionisati. Pitanje odlučivanja postalo je ključni problem EU, jer zemlje pojedinačno mogu da zaustave proces odlučivanja svojim pravom veta. Ne vidimo nameru da će ova komisija uspeti da reši to pitanje, te logika kaže da nema značajnijih proširenja. Međutim, u Evropi je rat, a rat je nešto što može izazvati nenadane promene. Iz bezbednosnih razloga može se pokazati da EK ima mnogo više razumevanja za proširenje EU. Dinamika rata na istoku Evrope je nešto što i te kako utiče da se to pitanje preispituje i moglo bi da utiče da se ono digne visoko na lestvici prioriteta", smatra Graovac.