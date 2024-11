Predsednik Ekvatorijalne Gvineje Obijang Ngema Mbasogo , koji je juče bio u zvaničnoj poseti Beogradu , naglasio je da Ekvatorijalna Gvineja podržava teritorijalni integritet Srbije, odnosno ne priznaje tzv. vladu Kosova, „jer su to neprijatelji Beograda koji hoće da podele zemlju“.

„ Mi podržavamo teritorijalni integritet Srbije, odnosno ne priznajemo vladu Kosova, jer su to neprijatelji Beograda koji hoće da podele zemlju, i naš stav je čvrst u vezi tim. To smo isticali na svim međunarodnim forumima, takođe i u Ujedinjenim nacijama “, rekao je Obijang Ngema Mbasogo.

Kako je ranije objasnio na zajedničkoj konferenciji s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, Afrika je politički nezavisna, ali ne i ekonomski, jer su joj to onemogućili oni koji su je kolonizovali.

„Razgovarali smo o tome da ih bude još više. S obzirom na to da verujemo da će Srbija raditi na diversifikaciji sirovina u Ekvatorijalnoj Gvineji, to je značajno jer će naši tehničari zajedno s vašim raditi na tom polju“, kazao je on.