"U stvari su ostali bez podrške građana. Njih 20, 50 ili 100 diktira funkcionisanje grada. Blokira vitalne raskrsnice i institucije i bukvalno zaustavljaju živote građana i naravno da kod tog dela stanovništva dolazi do nezadovoljstva, a pritom je to većinski deo stanovništva", naglasio je Dačić.

"Optužuju nas za prekomernu upotrebu sile. A mislim da su svi imali prilike da vide da se policija ponaša krajnje suzdržano", istakao je Dačić. Za slučaj Novosađanina (74) kojem su navodno u policiji nanete teške povrede, Dačić je rekao da ne treba zaboraviti zašto je on priveden. "On je biber sprejem isprskao policajca. To je napad na službeno lice. Naravno da to nije opravdanje i da nikome ne daje za pravo da zbog toga prekorači ovlašćenja", kazao je Dačić. Rekao je i da će se istina utvrditi i ako je zaista bilo prekomerne upotrebe sile oni koji su tukli uhapšenog čoveka će odgovarati.