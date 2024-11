"Naime, to se potpuno uklapa s pokušajem militarizacije Kosova koji sprovodi Kurti, da napravi što više različitih vrsta naoružanja, bespilotnih letelica i oklopnih sredstava. Jasno je da je cilj militarizacija KiM. Istovremeno, šalje političku poruku da i te kako jača oružane snage, što međunarodnim sporazumima ne bi smelo da postoji. Posebno je značajno to što je Kurti neko ko je zagovornik "velike Albanije", što to ne krije i računa na to, a svestan je da taj projekat ne može da se realizuje bez krvi, oružja i municije. Samim tim, on se polako za to priprema, i otvaranje ove fabrike je još jedan korak u tom smeru - smatra Graovac.