Sve proteste prethodnih dana, od Novog Sada do Beograda, opozicioni poslanici i njihovi aktivisti pokušavaju predstaviti kao građanske, dok istovremeno, i narodni i svaki gradski parlament koriste da optuže vlast za sve nevolje koje su zadesile društvo, ali ne konstruktivnom raspravom, za šta te institucije i služe, već za izazivanje novog haosa. Sagovornici Kurira složni su u oceni da je to njihov već ustaljen način delovanja, imajući u vidu da ništa drugo i nemaju da ponude biračima, koji pritom imaju sve manje poverenja u njih.

"Ovo je svojevrsno takmičenje unutar dela te nazovigrađanske opozicije po pitanju toga ko će među njima biti broj jedan, a ko broj dva, tri itd. Oni se međusobno nadigravaju i time zbunjuju i birače koji su za taj deo opozicije, jer se više ne zna koji im je cilj, pošto idu na jedne blokade, druge, treće, iz različitih razloga i povoda. Pokušavaju da se predstave kao beskompromisni, a zapravo to nije nešto što daje odgovore građanima na njihova pitanja o tome kakva je njihova politika. To nije dobro. Rekao bi čovek da je bolje da se bore u institucijama, ali oni pokazuju da za njih ni to nije rešenje imajući u vidu šta u njima rade, te je sve to prilično anarhično i bez reda i poretka", naveo je Radun.