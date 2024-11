Slušaj vest

Predsednik Aleksandar Vučić gostovao je u Nacionalnom dnevniku na TV Pink, gde je govorio o svim važnim i aktuelnim temama.

Vučić je na početku kratko prokomentarisao aktuelnu situaciju u svemu, posebno tenzije u Rusiji i Ukrajini.

- Stvari ne idu u dobrom smeru, moja predviđanja su da će sve ono što se zbiva sve više izmicati kontroli. Svaka izjava sa bilo koje strane nije deeskalatorna i plašim se da to vodi većim sukobima i problemima. Moramo da snažimo našu državu! Što se tiče skloništa, mi imamo poražavajuće brojke.

Predsednik se potom osvrnuo i na divljanje opozicije na ulicama Srbije.

- Samo dva dana posle velike tragedije u Novom Sadu, sudbine tih ljudi ih nisu zanimale, ništa ih nije zanimalo, nikakav pijetet. Ali su pokazali koliko im je stalo do vlasti, pa su doveli kamion sa fekalijama, skidali zastave, cepali ih, lupali prozore na Gradskoj kući. Na zastave posebno polude i to im je posebna vrsta provokacije. Šutirali su i napadali policajce, pa su govorili da su to ubačeni elementi, pa su tražili da budu pušteni svi ti ubačeni elementi. Nasilnici najčešće govore o borbi protiv nasilja, uvek se pozivajući na nešto što je samo njima znano.

Printscreen/TV Pink

Dodaje da su nakon Novog Sada krenuli da blokiraju rušenje "nacističkog mosta".

- Pazite kakav su oni odvratni trik smislili - kažu "ni nacisti ga nisu srušili". Ne ne, nacisti su ga izgradili, da budemo sasvim načisto. Projektantska firma iz Dortmunda, radili nacisti koji su bili ovde na terenu, brzo ga izgradili, ali su ostavili da dole bude drvo, a ne beton ispod onog železnog dela. Pitanje je kada će taj most da padne. Da most padne danas ili sutra, a da ide saobraćaj, da budu 4 tramvaja na njemu i da nam pogine 500, 1000 ljudi, sa svim automobilima koji idu... Ili dve hiljade ljudi sa onima pored jer je to centar grada, oni bi rekli "Vučiću moramo da te obesimo". A ovako kažu "ne ne, čuvajmo taj most, pa da sačekamo možda neku tragediju". Mi kažemo - "ali mi ne rušimo most, mi ćemo i taj nacistički most da sačuvamo", pa ćemo da ga prebacimo negde, biće rekonstruisan i siguran za pešake, jer ovakav ne može ni pešake da podnese - ističe Vučić.

Kaže da će biti napravljen velelepni most - simbol grada, te i da se u Novom Sadu dižu tri mosta.

- Taj most će biti lepši i od Gazele i od Brankovog mosta. Bićemo jedan od gradova sa najlepšim mostovima. I onda oni kažu - "nedamo vam to da radite". A šta je to što vi ljudi u strvari hoćete? Vi sprečavate one ljude kojima je posao da to rade - da obezbede sigurnost za ljude, pa idete maltretirate policiju, koja vas nije pipnula, već profesionalno radi svoj posao.

- Vi mislite da imate pravo da zauzimate most kad hoćete? Ko ste vi da kršite Ustav Srbije, kršite slobodu kretanja. Vas 50. Maltretirate gradove širom Srbije. Danima su pretili kako će da tuku, da plivamo Dunavom i Savom, rekao sam vam da nema ništa od toga i kakve su to kukavice. I da li sam bio u pravu? Jesam. Oni gledaju na svaku tragediju, koliko god da Srbija žali, na svoju priliku. I to ne kriju, čak javno o tome govore. Imate ih bezbroj, od Vladete Jankovića pa dalje. Nema te sile koja ih može dovesti na vlast jer su nepopularni.

Printscreen/TV Pink

- Oni misle da svi koji drugačije misle od njih su idioti. Jutros na poslu čekam Kineze i gledam Miloš Jovanović kaže "Vučić je izdao Kosovo". Nisi ti izdao Kosovo nego ja? Ćutao si reč nisi izgovorio. Šta je u tvojoj glavi da polivas ljude vinom, sokom. Počupaše mikrofone Oni žive u svom balonu.

Dodaje da Srbija sada ima najnižu stopu nezaposlenosti u svojoj istoriji - 8,1%.

- Srbija sada ima najnižu stopu nezaposlenosti. Srbija ima izrazito snažnu vojsku, ali mi u skladu sa promenjenom doktrinom snažno brzo i efikasno se naoružavamo. Da nam se ne bi dogodila ni 99. ni 95. ni mnoge druge godine. Nikoga da napadamo nećemo. Što se tiče gladi ili ne, Srbija raste brže od Hrvatske. Oni su nam mnogo bežali. Decenijama su bili ispred nas. U decembru sledeće godine će prosečna plata biti 1000 evra. Gotovo 3.000.000 zaposlenih imamo, rekordan nivo zaposlenosti.