"Samo dva dana posle velike tragedije u Novom Sadu, sudbine tih ljudi ih nisu zanimale, ništa ih nije zanimalo, nikakav pijetet. Ali su pokazali koliko im je stalo do vlasti, pa su doveli kamion sa fekalijama, skidali zastave, cepali ih, lupali prozore na Gradskoj kući. Na zastave posebno polude i to im je posebna vrsta provokacije. Šutirali su i napadali policajce, pa su govorili da su to ubačeni elementi, pa su tražili da budu pušteni svi ti ubačeni elementi. Nasilnici najčešće govore o borbi protiv nasilja, uvek se pozivajući na nešto što je samo njima znano", naveo je predsednik Vučić.