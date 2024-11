On dodaje da opozicija uživa podršku stranih obaveštajnih službi:

- Hrvatska, islamistički krugovi u BiH, vlasti u Prištini, pa čak i medijski konglomerat Dragana Šolaka koriste ovu situaciju za širenje propagande. Cilj im je da prikažu Srbiju kao nestabilnu državu, ali mi to nećemo dozvoliti. Pravna država funkcioniše i ova situacija će biti rešena.

- Naši poslanici su došli s argumentima i budžetom koji pokazuje uspehe vlade, dok su predstavnici opozicije doneli farbu, pištaljke, pa čak i suzavac. To nije dijalog - to je destrukcija. Aleksandar Vučić je preporodio Srbiju i to ih najviše boli.