- Glavna tema bila je da se pokuša pad Vlade kroz tu skupštinsku inicijativu i izazivanje nereda. To je bio njihov motiv da izvuku ljude na ulicu pošto nemaju tu masovnost. To je nekrofilna politika koja kod ljudi ne može da proizvede taj efekat - započela je i nastavila:

- Ovde nikome nije stalo do demokratije. Po mom mišljenju, ovo je bio organizovani i izrežirani haos. To nije bila nikakva tuča, već jedno pozorište. Ima puno stvari koje bi bile interesantne narodu da čuju, šta misli vlast i šta misli opozicija. Ovako građani Srbije ne mogu da saznaju ni šta je bilo na dnevnom redu, a ni koji su zakoni donešeni. Opoziciji je na ovaj način bilo važno da povrati svoj izgubljni kredibilitet, a sve u funkciji propagande. Čovek je doveden u jedno stanje da više ni u šta ne veruje, a to nije dobro za društvo.

- Ako se ugledamo na demokratiju, to je obično model zapadne demokratije. Tamo ne bi mogle da se dešavaju ovakve stvari, bila bi nogo intenzivnija upotreba sile. Ovde se vlast trudi da ne dođe do sukoba sa opozicionim predstavnicima. Oni su zaista želelei da proizvedu nasilje.

- Mislim da građanskog rata ne može da bude, za to morate da imate izbušenu državu, vojsku i policiju koja je izdala državu. To sada nije slučaj, u tom smislu opozicija nema tu vrstu pomoći. Ono što je za nekog 5. oktobra bila sreća, pokazalo se posle šta i kako. Imate gomilu memoara svih tih učesnika, a prava istina o 5. oktobru saznaće se kada se to zaista bude otvorilo, videće se kako je to bilo organizovano, jedna ozbiljna vojna akcija. Ovde ne vidim tu vrstu kapaciteta i uspeha.