Slušaj vest

Predsednica Skupštine Ana Brnabić obraća se javnosti na konferenciji za medije.

Ona je rekla da konferencija kasni zato što predstavnici medija nisu mogli da se probiju kroz grad zbog nelegalne blokade.

- Želim upravo zbog toga da započnem konferenciju nedvosmislenom osudom nasilja vrlo malog broja građana nad svima ostalima. Evo je fotografija ispred Skupštine Srbije. 60 ljudi blokira, nema ih čak ni 100. Oni blokiraju jednu od najvećih saobraćajnica u Beogradu, i maltretiraju stotine hiljada građana ovog grada. Nigde nije viđeno da poslanici izlaze iz Skupštine da maltretiraju građane. Narodni poslanik izađe iz Narodne skupštine da maltretira narod - naglasila je ona.

Petar Aleksić

Ističe da još jednom osuđuje nasilje, a takođe je pozvala na razgovor - pošto je Skupština upravo mesto za dijalog.

- U tih stotine hiljada koji ne mogu da se kreću ima i onih koji su glasali za njih, i nisu očekivali da će poslanici izlaziti da blokiraju. U čitavoj akciji u centralnoj Srbiji učestvovalo je manje od 5000 ljudi. Manje od 5000 ljudi pravi haos, i maltretira preko šest miliona ljudi! Onda oni kažu da ovi koji žele da prođu su nasilnici, a ovi što sve blokiraju nisu nasilnici nego mirotvorci - kazala je predsednica Skupštine.

Uporedila je situaciju sa pogromom na KiM 2003. godine, i pozvala je sve da zamisle šta bi bilo da je tadašnja opozicija blokirala puteve zbog ubijenih Srba.

- Želim da kažem pred građanima da scenariji na kakve poziva opozicija neće proći. I da osudim pozive na rumunski scenario, na koje poziva Srđan Milivojević, koji opet upoređuje šta se dešava u Srbiji sa time kako je prošao Čaušesku. To radi narodni poslanik, kandidat za predsednika "Demokratske" stranke. Toliko o demokratiji. I Miloš Jovanović koji poziva na građanski rat i smrt predsednika, i to odsecanjem glave. I to danas. Jel to parlamentarna opozicija. To su lideri opozicije? Sram vas bilo, nikada to neće proći. Narod je uz Aleksandra Vučića - kazala je ona.

Petar Aleksić

Ana Brnabić je obavestila sve zainteresovane građane Srbije i druge grupe, da je sinoć stigla analiza od stran ODIHR-a, na predlog zakona o jedinstvenom biračkom spisku.

- Sada imamo mišljenje ODIHRA na oba zakona, kako bi formirali komisiju za uvid u birački spisak, i očekujem da se u najbržem roku održi sledeća sednica radne grupe. Očekujem da će i ostale poslaničke grupe, posebno Đilasova i Ponoševa, uključe u rad radne grupe, s obzirom da su to obećali svojim biračima. Druga stvar, pred Narodnom skupštinom Srbije, pošto su sebi uskratili najmanje deset dana rasprave o najvažnijem zakonu za građane, zakonu o budžetu, mislim da su i sami zažalili zbog toga. Imamo ozbiljan posao do kraja 2026. godine u Skupštini. Mi treba da do kraja 2026 završimo sve što je do nas, i ispunimo sve uslove za članstvo Srbije u EU. Tu će najveći teret biti na Skupštini - kazala je ona.

Pozvala je sve stranke, posebno one proevropske, da svi sednu zajedno i rade na tome.

- Zato ću sredinom decembra imati veliki sastanak sa Konventom o Evropskoj uniji, da krenemo najozbiljnije da radimo na ovome. I na kraju želim da čestitam svima u Srbiji, i predsedniku Srbije Vučiću i premijeru Vučeviću, i svim članovima Vlade, na tome što je Srbija postigla još jedan fenomenalan rezultat. Mi nikada nismo imali nezaposlenost 8,1 odsto. To je velika stvar, znači da ćemo imati kontinuiran rast plata i penzija. Naložila sam odboru za privredu i odboru za obrazovanje da počnu da rade sa relevantnim ministarstvima da vidimo kako da se dodatno ubrza smanjenje nezaposlenosti mladih - kazala je predsednica Skupštine.

Petar Aleksić

Na pitanje da li u ovakvoj atmosferi može doći do ponovnog zajedničkog rada u okviru radnih grupa, istakla da je moguće.

- Moj posao je da nastavimo dijalog. Mi imamo najmanje dva zajednička cilja. A prvi je unapređenje izbornih uslova. Na tome moramo nastaviti da radimo zajedno. I drugi cilj je nastavak evrointegracija. Postoje makar dve stvari na kojima mi moramo da nastavimo da radimo zajedno. Postrani sva naša lična neslaganja i animoziteti. Ja ovde nisam Ana Brnabić, već predstavljam ljude koji su glasali za listu - kazala je ona.

Istakla je da će uvek da čuva ličnu slobodu svih građana, bez izuzetka, za razliku od određenih poslanika koji blokiraju građane na ulicama.

- Broj od 4490 ljudi je broj ljudi u čitavoj centralnoj Srbiji koji su učestvovali u blokadama. Dakle bez KiM. 4490 ljudi. U celom Nišu to je 250 ljudi! I 250 ljudi na po četiri mesta blokira stotine hiljada građana. A u tih 4490 su još neki koji rade nešto drugo ispred rektorata, FDU, koji imaju neke druge zahteve. To je sveukupno, svi zajedno. I maltretiraju sve ljude. Mislite li da to blokiranje od 15 minuta ne pravi problem za čitav grad.