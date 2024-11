„Privremene prištinske institucije svakako da nemaju ni znanja, ni kapaciteta, ni resursa da razvijaju ozbiljnu namensku industriju, ali ne smemo da potcenimo njihove partnere. Oni imaju te kapacitete i vrlo im lako mogu to omogućiti. Da li bi to bio pozitivan iskorak prema dijalogu između Srbije i privremenih prištinskih institucija, da li bi pozitivan iskorak prema Srbiji kada gledamo te države koje ih naoružavaju - svakako da ne. To je nešto što nas zabrinjava u svetlu akcija koje se dešavaju na terenu, a to jeste ogoljeno i nedvosmisleno i direktno proterivanje Srba, a posebno iz severnog dela gde oni do sada nisu vršili suštinski i faktički vlast, gde Srbi predstavljaju većinu", rekao je Barac za Kosovo Online.