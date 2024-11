Podsetimo, on je podneo ostavku 20. novembra, nakon tragedije na železničkoj stanici u Novom Sadu, u kojoj je stradalo 15 ljudi a dvoje je i dalje u kritičnom stanju. Momirović je bio na funkciji ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture od 2020. do 2022. godine. Od oktobra 2022. do danas obavljao je funkciju ministra unutrašnje i spoljne trgovine.