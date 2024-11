Slušaj vest

Sina premijera Srbije Miloša Vučevića profesori škole koju pohađa praktično su naterali da izađe iz škole sa svojim drugovima kako bi protestovali!

O ovoj zloupotrebi dece, među kojima je i njegov sin oglasio se i premijer:

- Prošli petak moj mlađi sin Danilo Vučević, koji je drugi razred gimnazije Jovan Jovanović Zmaj i koji ima 16 godina isteran je praktično iz škole sa svojim kolegama na zahtev dvoje, troje profesora da moraju da izađu na ulicu da bi navodno odali počast poginulima u nesreći u Novom Sadu. Deca su posle shvatila da je to politički organizovano, nisu posle toga ni imali čas koji su trebali da imaju, mislim da je biologija bila u pitanju. Eto izgleda moj sin želi da smeni mene i Aleksandra Vučića, pošto se oni hvale da je to široka podrška, pa eto da znate koliko je široka podrška kad nastavnici maloletnu decu teraju da idu napolje. Ovo je isto politički skup, a navodno objašnjavaju kako je to solidarnost sa poginulima, zloupotrebljavajući na najgori mogući način tragediju koju smo doživeli zloupotrebljavajući decu - rekao je Vučević za Informer.

On postavlja pitanje da li neko misli da bi njegov sin zaista samovoljno izašao da protestuje protiv njega.

- Deci je rečeno da svi moraju da izađu napolje, nije to ostavljeno izboru đacima, nego je bila naredba. To su deca, ona slušaju profesore. Nisu to odrasli ljudi. Njima je rešeno da moraju da izađu napolje. Da li neko misli da bi moj sin izašao da protestuje protiv mene? Na kraju je ušestvovao u performansu koje se svode na političke poruke da treba da svi mi budemo smenjeni u najmanju ruku, da ne kažem ubijeni - objasnio je premijer.

Poručio je profesorima da decu treba da vaspitaju pravim vrednostima, a ne da mrze svoju državu.

- Zvao sam gradonačelnika da pitam o čemu se radi, a onda su zvali direktora gimnazije koji je rekao da je na bolovanju. Ja njega lično poznajem. Neki profesori su izbacili odeljenja napolje. Nisu svi učestvovali u tome, većina nije, ali odeljenje u kom je moj sin jeste. Oni su im prvo rekli da ceo Novi Sad treba da izađe da pokaže žal i bol. Sad me zanima da li će mom sinu da se svete u školi zbog ovoga. Ko je dozvolio tim profesorima to da rade? Koje roditelje su pitali za to? Oni ako hoće da vaspitaju decu, onda treba da ih vaspitaju pravim vrednostima, a ne da mrze sopstvenu državu. To je politički performans i skandalozno je, nevezano za to čije je dete - konstatovao je Vučević.

Prokomentarisao je i najavljenu "blokadu celog Novog Sada" koja je zakazana za nedelju.

- Oni planiraju da unište gradski trg, da ga ofarbaju u crveno. Kad to urade, onda će to biti znak da oni stvarno pate za poginulima. Nikakve veze nema. Oni hoće putem revolucije da dođu na vlast. Njima su žrtve pogonsko gorivo. Država će uraditi svoj posao, niko neće moći nikog da prebija i ubija. Građane Srbije molim za strpljenje. Što ih je manje, to su agresivniji - zaključio je Vučević.

