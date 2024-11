- Kada bi haos doveo do uspostavljanja nove vlasti imao bi pogubnije posledice nego 5. oktobar. Mogo su gori ljudi koji sada pretenduju na vlast od onih 2000. godine. Oni nemaju nikakve šanse, srpski narod ih je prepoznao, njih je vrlo malo na vim demonstarcijama. Srpski narod neće da se povede za njima. Ne može da vidi nosioce nove vlasti u Draganu Đilasu i Mariniki Tepić - rekao je on i dodao:

- Ako stojite na Trgu republike, niste zaposleni, uličarite, ja sam isto za to da se promeni zakon o državljanstvu. Onaj ko je dobio državljanstvo treba da ima mogućnost i da ga izgubi. Stane neka baba, sedne na kola i ne možeš da odeš kod doktora. To je moje pravno, ja neću da sedim kod kuće zato što Marinika mora da opravda pare.

- Ivan Matović je rekao zameniku načelnika Gradske uprave da će mu otvoriti lobanju. Možete li da zamislite koja je to pretnja? To mu nismo dozvolili, ustali smo svi kako bi smo odbranili čoveka, smatram da je dužnost svakoga da štiti drugog. Problem je što on misli da se na izborima broje lajkovi na društvenim mrežama, a ne rezultati na listićima. Pokazivao mi je srednji prst u Skupštini grada Kraljeva i dobacivao da sam raspala narkomančina. - rekao je on i dodao: