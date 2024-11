"Mi smo svi učili, čitali, ali drugačije je kada dođete, osetite atmosferu, čujete autentičnu priču. Moja topla preporuka, topla u smislu da je lekovito, da svako ko je srpskog roda bar jednom u životu dođe da vidi šta je naš narod prolazio u BiH i kakve su stradalne sudbine zadesile mnoge porodice na ovom prostoru", istakao je on.

"Crkva u Prebilovcima da se proširi na manastir, da to sve završimo. Neko je sistemski radio svakodnevno da poništi sve što je srpsko, pravoslavno. Mnogo teška priča, a ono što me posebno užasava je da gotovo nema prostora na kojem naš narod živi da nemate slične priče. Od srca sam bio od Kraljeva, Kragujevca, streljanje đaka, bacanje ljudi u Dunav za vreme racije na severu, da ne idemo Jasenovac, Pag, KiM danas. Neverovatna sudbina jednog naroda, koji nje veliki po broju ljudi, ali je veliki, na žalost, po žrtvi", naglasio je on.