- Najoštrije odbacujem navode Kurtija i Svečlje da je država Srbija učestvovala u ovom incidentu . Ako se dokaže da je bilo koji građanin Srbije učestvovao u ovome, on će odgovarati. Ali, ako se dokaže suprotno, takođe se mora odgovarati. Ovaj napad ne odgovara Srbiji i nije u interesu Beograda i srpskog naroda na KiM. Mi se borimo za mir i želimo da se zaustavi ovo zlo. Ovo što se sinoć dogodilo daje alibi Kurtiju da nastavi sa nasiljem. Već danas je Kurtijeva policija upadala u kuće, hapsila ljude, gomilaju se pripadnici kosovske policije... Sve je u cilju nastavka progona Srba na KiM . Čekao se novi incident koji bi Kurtiju dao povoda da ojača svoj rejting u kampanji jer mu on opada - rekao je Petković.

- Kurti otvara nove policijske stanice. U Kosovskoj Mitrovici kod Vojnog remonta prostor za novu policijsku stanicu. Prisustvovali smo svi i videli koje se sve provokacije sprovode na Dan albanske zastave. Naš interes su mir, stabilnost i da se borimo da nađemo kompromisna rešenja u dijalogu, ali Kurti to odbija. Naš cilj je ZSO. Euleks i Kfor moraju učestvovati i obaviti nezavisnu istragu. Beograd može da učestvuje, to smo sinoć rekli i Lajčaku. Molim srpski narod na Kosovu da ostane miran i suzdržan. To je jedini način da se održi mir. Na severu i jugu je trenutno redovno snabdevanje vodom i strujom, samo deo Mitrovice nema vode - naglasio je Petković.