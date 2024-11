Poslednjih desetak godina svedočimo rapidnom uzletu dobrih državnih odnosa dve zemlje, čemu posebno doprinose dobri lični odnosi dva lidera Aleksandra Vučića i Viktora Orbana, kao i vladajućih partija Fides i SNS. Naročito je značajna uloga spone u tom odnosu koju ima partija mađarske nacionalne manjine u Srbiji – Savez vojvođanskih Mađara (SVM). To je stranka koja je nekada davno imala potpuno drugačije svetonazore i korene, ali je danas bratska partija sa SNS sa kojom je u koaliciji na vlasti na svim nivoima, a bliska je i Orbanovom Fidesu. Značajan trenutak na političkom polju u Srbiji je bio taj kada su dominantna partija u mađarskom nacionalnom korpusu u Srbiji, korpusu koji pretežno živi u severnoj srpskoj pokrajini Vojvodini i najjača partija u većinskom srpskom narodu, kao i na nivou cele Srbije, SNS, rešile da postanu partneri u izgradnji državotvorne koalicije, gde će mađarska manjina uživati sva prava, a biti ujedno i lojalna državi Srbiji.

Odnosi dve države su veoma napredovali prethodnih godina, na mikro planu i dalje treba izgrađivati poverenje između dva naroda, kako bi sve to što je pozitivno urađeno (p)ostalo relativno trajno, a ne samo privremeno. Mađarska je za nas važna ne samo zbog brojne mađarske manjine u našoj zemlji, već i kao naš sused, koji postaje sve značajniji na međunarodnom planu, posebno u kontekstu povratka Donalda Trampa u Belu kuću. Mađarska je ozbiljna država sa ozbiljnim rukovodstvom, zemlja koja razmišlja geostrateški i ima regionalne ambicije, u koje joj se trenutno uklapa i Srbija. Iako je priznala tzv. Kosovo, poslednjih godina glasa protiv lažne države u internacionalnoj areni i podržava Srbiju po brojnim pitanjima.

Mađarska na međunarodnom planu, iako je deo EU i NATO, vodi racionalnu i pragmatičnu politiku i prema Kini i prema Rusiji i ona ne podleže trenutnoj zapadnoj antiruskoj histeriji, po čemu je slična Srbiji. U pogledu nafte i gasa Srbija i Mađarska imaju pragmatične razloge za međusobne dobre odnose , kao i za zajedničke dobre odnose sa Rusijom, radi sopstvene energetske bezbednosti. Takođe se zajednički uklapaju i u kineski projekat Pojas i put, pri čemu je naročito značajna brza pruga Beograd-Budimpešta, kao deo budućeg železničkog koridora od Budimpešte do Pireja. Si Đinping je u maju posetio Srbiju i Mađarsku, pri čemu je u obe zemlje imao fenomenalan doček. Očigledno je da na međunarodnom planu postoji koordinacija Srbije i Mađarske u mnogim stvarima. Obe zemlje vode uravnoteženu spoljnu politiku, a Mađarska se čak nametnula u regionu, pa i u Evropi kao zemlja koja baštini konzervativnu ideologiju i očuvanje tradicionalnih vrednosti, koje su i nama kao narodu bliske. To je zemlja u kojoj mnogi intelektualci koji su kenselovani na liberalnom Zapadu, dobijaju priliku da u Budimpešti slobodno rade.

Međusobne posete lidera i političara dve zemlje su toliko učestale da se to više i ne broji i saradnja osim što je vrednosna, ona je izuzetno i pragmatična. Ona sada uključuje infrastrukturnu, saobraćajnu, policijsku, bezbednosnu saradnju, zatim saradnju po pitanju suzbijanja migrantske krize, energetsku saradnju – stari gasovod preko Ukrajine i Mađarske kojim i dalje dobijamo ruski gas, zatim Balkanski tok, skladištenje gasa u Mađarskoj za potrebe Srbije, zajednički dogovoreno priključivanje na naftovod Družba itd. Bilo je govora i o tome da saradnja bude i u nuklearnoj sferi, da Srbija kupi udeo u mađarskoj nuklearki. Ove godine je čak u Sočiju bilo reči i o saradnji dve zemlje u oblasti nuklearne medicine Značajan zajednički projekat jeste i regionalna berza struje, koja je u začetku, a koja je zajednički poduhvat Srbije, Mađarske i Slovenije. Srbija i Mađarska bi trebalo da izgrade i jedan od najmodernijih graničnih prelaza u Evropi. Čak i penzijsko invalidski fondovi dve zemlje takođe sarađuju.

Takođe, potpisani su i ugovori između Srbije i Mađarske o pravnoj pomoći u građanskim stvarima, Program saradnje u oblasti kulture za period 2024-2027, Memorandum o razumevanju između Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Srbije i Ministarstva kulture i inovacija Mađarske, Produžetak plana rada mađarskih ekseprata iz oblasti Evropskih integracija. Uloga Mađarske je jako bitna u EUFORu u BIH, kao i u misiji KFOR na Kosmetu, takođe i u kontroli vazdušnog prostora naše južne pokrajine. Za Srbiju je veoma važno i to što je saradnja Mađarske i Republike Srpske takođe odlična poslednjih godina, a osim što je vrednosna veoma je i pragmatična i pokriva razne sfere od energetike, privrede do nauke, poljoprivrede, savremene medicine. Dobra saradnja sa Srbijom i Republikom Srpskom je potvrđena i prilikom glasanja protiv Rezolucije o Srebrenici i prilikom protivljenja članstvu tzv. Kosova u Savetu Evrope. Mađarska je takođe glasala i protiv dobijanja statusa posmatrača tzv. Kosova u PS NATO. Iako je formalno priznala tzv. Kosovo, kada Orban i Fides nisu bili vlast i postupala je čak i po nekim poternicama Prištine do pre nekoliko godina, Mađarska poslednjih godina u međunarodnoj areni podržava Srbiju, a ne tzv. Kosovo, što razna glasanja u međunarodnim forumima potvrđuju.