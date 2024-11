- Nisam preveliki optimista. Tri srpska junaka su poginula kada je došlo do sponatne pobune u Banjskoj, moramo ih sačuvati u uspomeni, da se proslave na adekvatan način, ulicama i školama davati njihova imena. Moramo neke pouke izvući. To nije bilo dobro organizovano, nisu bili dobro obučeni. Imali su veći broj zolja, a nisu znali da rukuju njima. Ako dođe do sledećeg bunta, moraju da imaju veću podršku. Ovo se radilo mimo Srbije, Srbija nije direktno učestvovala u pripremama. Progovorila je iz njih herojska duša, nisu više mogli da trpe tiraniju. Sve ih više muče i tuku - rekao je on i dodao: