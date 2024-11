Slušaj vest

Koji su to mogući uticaji na životnu sredinu, ako bi došlo do realizacije projekta Jadar, kao i da li ti uticaji mogu da se svedu na prihvatljivu meru i kako, neka su od glavnih pitanja kada se govori o temi rudarenja i litijuma, a za emisiju "Puls Srbije vikend" koja se emituje na Kurir televiziju govorio je između ostalih i prof. dr Branislav Simonović, naučni savetnik za opštu i fizičku hemiju.

- Svaka intervencija u prirodi ima neki uticaj na životnu sredinu. Suština svega je da se ti uticaji svedu na najmanju moguću meru. Ako napravite kuću, vi ste, recimo, stotina kvadrata obstruirali. Tu će biti ljudi koji će ložiti, emitovaće ugljendioksid, trošiće vodu. Tako je slučaj i sa ovim projektom. Što se tiče vazduha, tu nema emisije gasova. Nešto malo se oslobađa ugljendioksida, ali se on hvata takozvanim skruberima. To su posebne naprave u pogonu gde struji voda koja absorbuje taj ugljendioksid i pretvara ga u ugljenu kiselinu, u soda vodu, recimo - rekao je on i dodao:

- Što se tiče sumpornih gasova, njih nema jer se proces odvija na 90 stepeni, a na toj temperaturi sumporna kiselina isparava pet puta manje nego voda na nula stepeni. Znači, apsolutno nema sumpornih gasova. Što se tiče voda, nema sumporne kiseline u otpadnim vodama jer se posle ovog procesa rastvaranja vrši neutralizacija. To znači da nema ni tragova kiseline. Nije tačna ta priča da će se hiljade tona kiseline ispuštati u reku.

Simonović je poželeo da objasni i sledeće:

- Postoji deponija na kojoj će se odlagati čvrst otpad, a taj čvrst otpad je sa nekih 20% do 25% vlage. Rađeni testovi čvrstog otpada koji nastaje iz ovog procesa pokazuju da nema ispiranja teških metala jer je tim standardom propisano da se određena količina tog čvrstog otpada pomeša sa određenom količinom vode ili blago kiselim rastvorom, da se mućka nekih 24 do 48 sati i onda se radi analiza toga šta je isprano iz otpada. Analize su pokazale da su 10 do 100 puta manje isprane koncentracije. Znači, nema mogućnosti ni da se iz čvrstog otpada nešto ispira i da zagađuje zemljište.

Javnost je izrazila zabrinutost za životnu sredinu, a neko od glavnih pitanja po tome jeste kvalitet pijaće vode nakon što se upustimo u ovu vrstu rudarstva:

- Što se tiče vode za piće, ona ni na koji način neće biti ugrožena jer ne može da dođe do mešanja tih voda iz ovih dubljih slojeva sa 350 do 650 metara i ovih slojeva vode koje se nalaze do 30 do 50 metara dubine. To su ti rezervoari vode koji mogu da se koriste kao voda za piće. Mi imamo podzemne rudnike i sada. Nigde nije došlo do te katastrofe mešanja ovih voda koje su pogodne za piće i ovih dubokih.

