Da li je neko iz SNS otežao rukovodstvo predsedniku Aleksandru Vučiću nakon tragedije, pod pritiskom opozicije?

- Možda su se neki uplašili, neki čak i s namerom to činili, ali objektivno najviše sam problema napravio ja nekim svojim stavovima koje možda nije trebalo da iznosim u javnost. Posebno onda kad sam pozvao nadležne na odgovornost. Stav koji sam izneo je ispravan, ali ko sam ja da to činim kad prvi nisam spreman da preuzmem nikakvu odgovornost i kada sedim po strani i dobacujem. To mi je bila velika škola i gorko se kajem, koliko god da sam bio u pravu što sam to uradio. Preuzmi odgovornost pre svega ako želiš da kritikuješ. Ako nisi na to spreman, a nisam, onda nemoj ni da piskaraš i govoriš svašta po medijima.