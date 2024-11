- Za ovu užasu nesreću u Novom Sadu svakako da postoji neko ko je odgovoran u institucijama, ja to ne sporim i to je potpuno očigledno. Ali to je posao za tužilaštvo koje treba da utvrdi odgovornost, a onda i sudstvo to da potvrdi. Političku odgovornost su pokazala čak dva ministra. I ministar Goran Vesić i ministar Tomislav Momirović, kao i žena koja nikakve veze sa tim, jer samo nekoliko meseci ovoga bila vršilac dužnosti generalnog direktora u "Infrastrukturi železnica Srbije" Jelena Tanasković. To je politička odgovornost kakvu nikada pre 2012. godine nismo videli - naglašava Brnabićeva.